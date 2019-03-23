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Akar ve komutanlardan sıfır noktasında denetleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi, talimatlar verdi - Bakan Akar: -"Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini bizim kabul etmemiz mümkün değil" - "Fırat’ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor"

GAZİANTEP/KİLİS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelerek, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini bizim kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki ordu, tümen ve tugayların komutanlarıyla bir araya gelen Bakan Akar, son dönemdeki gelişmelere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek, Harekat Merkezi’ndeki çalışmaları takip etti, inceleme yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkesinin ve milletinin hakkını, hukukunu korumak için üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Buradaki teröristlerin varlığı şu veya bu şekilde ülkemize, milletimize çok ciddi seviyede tehdit ve tehlike içeriyor. Dolayısıyla ülkemizin güneyinde, 911 kilometre sınırımız olan bir ülkede bir terörist koridorunun olmasını da asla kabul etmemiz mümkün değil. Buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Fırat’ın doğusu ve Münbiç’e yönelik taleplerini ve olması gerekenleri muhataplarına anlattıklarını bildiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefiklerimiz, muhataplarımızdan özellikle Münbiç’te verdikleri sözü bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz. Ayrıca Fırat’ın doğusunda da herhangi bir şekilde terör koridoruna, bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi,
göz yummayacağımızı da defalarca söyledik. Orada, teröristlerin varlığının mutlaka sona ermesi lazım. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyorlar. Çalışmalarımız, değerlendirmemiz bu bölgede 30-40 kilometrelik bir güvenli bölgenin oluşturulması, yönetiminin de TSK tarafından yapılmasıdır. TSK'nin sağlayacağı bu güvenli bölgede, huzur, istikrar ve ateşkes ile birlikte güven ortamı içinde hem sınırlarımızın, halkımızın güvenliğinin sağlanması hem de rejimin ve teröristlerin baskısıyla bu bölgeyi terk etmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde evlerine dönmelerinin sağlanmasıdır. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."

- "Kimsenin şüphesi olmasın"

İdlib'deki gelişmelere de değinen Akar, "Daha önce üzerinde mutabakat sağlanan konuların bir an önce gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi konusunda Rusya ile temaslarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Bakan Akar, Mehmetçik'in ülkesi ve milleti için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla önemli işler yaptığını belirterek, "TSK, Atatürk’ün de dediği gibi aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Akar ve komutanlar bir süre daha devam ettikleri inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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