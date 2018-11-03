Akar ve Mattis Telefonda Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi ve ABD Savunma Bakanı James Mattis telefonda görüştü.

Pentagon Sözcüsü Dana White, görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

White’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki bakan, Menbiç’in kuzeybatısında dün başlayan ilk ortak devriyelerin, sınır boyunca gerilimlerin azaltılması ve bölgede güvenlik ve istikrarın korunması yolunda önemli bir adımı oluşturduğu yönünde mutabık kaldı.

Türkiye ve ABD Menbiç yerleşim noktasından YPG’nin çekilmesi ve iki ülkenin önce koordineli ancak ayrı daha sonra da ortak devriye misyonları yürütmesi konusunda bir yol haritası üzerinde Haziran ayında anlaşmıştı.

Amerikan ve Türk askerleri, Menbiç’te bir süredir birbirinden bağımsız devriye görevi icra ediyordu. İki taraf yol haritasının bir sonraki aşaması olan ortak devriyelere geçmeden önce Türkiye’de eğitim faaliyetleri yürüttü. Menbiç’te ortak devriye misyonuyla bölgede farklı gruplar arasında yaşanacak olası çatışmaları önlenmesi amaçlanıyor.

