Akar ve Muhalefetten ABD’ye Tepki

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açılamaya göre; Bakan Akar, "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır" değerlendirmesinde bulundu. Konuya ilişkin AA’ya açıklama yaptığı vurgulanan Akar’ın “Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında” olduğunu ifade etmesi dikkat çekti. Bu nedenle “Türkiye’nin 83 milyon vatandaşı için hava ve füze savunması dahil, güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını söyleyen Akar, ABD yönetimine işbirliği ve dayanışma anlayışına geri dönülmesi çağrısında bulundu. Akar, "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore Savaşı’ndan bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında işbirliği ve dayanışmaya dönülmesi, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Türkiye’nin NATO üyeliğine ve ABD’nin Türkiye’nin talebi olan hava savunma sistemi satışını karşılamadığına vurgu yapıldığı görüldü. Açıklamada, “NATO olmak üzere tüm müttefiklerimize karşı taahhütlerimizi de eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz. Müttefiklerimizden de ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır. Türkiye için S-400 tedariki defalarca ifade edildiği üzere bir tercih değil zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. S-400'ün NATO sistemlerine veya NATO sistemlerine bağlı milli sistemlere entegre edilmeyeceği ve diğer NATO ülkelerinde bulunan Rus menşeli sistemler gibi kullanılacağı müttefiklerimize bildirilmiştir. S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır. Sorunun çözümünün tartışılması yerine yaptırım uygulanmasının seçilmesinin çözüme değil çözümsüzlüğe doğru atılan bir adım olduğu iyi görülmelidir” denildi. Akar’ın da ifade ettiği şekilde ABD’yle dayanışmaya geri dönülmesi beklentisi dile getirilirken, ABD’yle Türkiye’nin Kore Savaşı’ndaki müttefikliğine dikkat çekildi.

CHP: “Türkiye egemen bir ülkedir, yaptırım gerekçesi kabul edilemez”

Türkiye’de sadece iktidar değil ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere muhalefet cephesi de ABD yönetiminin Türk savunma sanayiine yönelik yaptırımlar uygulanması kararına sert tepki gösteriyor.

CHP adına TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, ABD’nin yaptırım kararını şiddetle kınadıklarını yazılı açıklamayla duyurdu. Çeviköz, “ABD’nin yaptırım uygulama (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400’lerin alımı, Türkiye’nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz” dedi.

Türkiye’nin NATO’nun önemli ülkelerinden birisi olduğunu ve savunmasını güçlendirmesiyle NATO’nun savunmasını güçlendirdiğini belirten Çeviköz, “Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir. Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararlar ise sadece Türkiye’yi etkilemekle kalmayacak, NATO’nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak niteliktedir. Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde, tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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