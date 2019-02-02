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Akar ve Orgeneral Dündar sınır bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırında komandolarla bir araya geldi - Akar: - "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek, bu mücadelenin sonuna kadar gitmesini sağlayacağız, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz" - "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz"

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırında komandolarla bir araya geldi. Akar, "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek, bu mücadelenin sonuna kadar gitmesini sağlayacağız, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan Silopi'ye geçti.

Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, harekat merkezinde brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüştü. Akar ve Orgeneral Dündar sınırdaki komandolarla da bir araya geldi.

Ülkenin hak ve menfaatleriyle vatan topraklarını korumak, egemenlik ve bağımsızlığını sürdürmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Akar, hazırlıkların tamamlandığını, yeri ve zamanı geldiğinde faaliyetlerin icra edileceğini vurguladı. Akar, "Gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden büyük fedakarlıklarla bugünlere geldik. Yapılan çalışmaların her biri milletimizin hafızasına, tarihimize altın harflerle kazındı." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresinde ciddi belirsizliklerin, istikrarsızlıkların olduğuna dikkati çeken Akar, "Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm birimleri olarak hazırlıklarımızı en üst seviyede yapmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015’te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin "ulaşılamaz", "girilemez" dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini dile getiren Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı.

"Ülkemizde Doğu'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ölçüde vatanımızı teröristlerden temizlemiş bulunuyoruz." diyen Akar, "Bunların bir kısmı Irak'ın kuzeyine, bir kısmı Suriye'nin kuzeyine gitti. Kimi adını, kimi soyadını değiştirdi, kimine 'YPG', kimine 'PYD' dediler, çeşitli isimler altında anılmaya başladılar ama biz biliyoruz ki bunun aslı, esası terörist PKK. Bizim buradaki mücadelemiz bir taraftan FETÖ ile diğer taraftan PKK ve onun değişik isimlerle adlandırılan teröristleriyle ve DEAŞ ile. Bu mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tek hedefimiz teröristler"

Bunlar yapılırken Mehmetçik'in teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığını, çevreye, tarihi, dini yapılara zarar vermediğini vurgulayan Akar, "Sadece ve sadece teröristle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz." dedi. Tek hedeflerinin teröristler olduğuna işaret eden Akar, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız çalışmaların tek hedefi var, teröristler. Ülkemize, milletimize, hudutlarımıza risk, tehdit ve tehlike teşkil eden teröristler. Bunların etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel bir ayrım söz konusu değil. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz söz konusu değil. İster ülkemizde, ister Suriye'de ister Irak'ta bizim hedefimiz teröristler. Karşımızda teröristler var, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışıyoruz. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirip ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini hep birlikte temin edeceğiz."

Faaliyetlerin başarıya ulaşmasında en büyük başarının şehitlere ve gazilere ait olduğunu belirten Bakan Akar, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstermişlerdir. Başarıların gerçek sahibi onlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

- Üs bölgesine yönelik provokasyon

Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Bu çalışmalarla ilgili ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli seviyelerde faaliyetler sürüyor." diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Rusya'ya giderek temaslarda bulunduğunu anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Çalışmalar sırasında ABD'liler geldi, gitti, bizden heyetler gidip geliyor. Ayrıca Ruslarla yapılan çalışmalarımız var. Bütün bunların sonunda gerçekten tarafların Türkiye'nin tezlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taleplerine yaklaştığını da büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak ve siyasi bütünlüğüne saygılıyız. Bizim derdimizin teröristler olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Suri Üs Bölgesi'ne yönelik teröristler bir provokasyona giriştiler. Oradaki insanları tahrik, provoke ettiler, onların arasına sivil kıyafetlerle karıştılar ve bir şekilde oradaki üs bölgemize bir teşebbüste bulundular. Oradaki askerimizin sabırlı, metin, akıllı davranışlarıyla bu provokasyon boşa çıkarıldı. Zaten bu tür eylemler tamamen beyhude eylemlerdir. Bu şekildeki provokasyonlarla teröristlerin bir yere varamayacakları açıktır. Bunların hepsi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da önlendi, önlenmeye devam edecek. Erbil yönetiminin de olaylar sırasında ve sonrasında aldığı tedbirleri, olaya yaklaşım şeklini de memnuniyetle izlemekteyiz. Fakat, teröristlerin ve teröristlerin destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek, bu mücadelenin sonuna kadar gitmesini sağlayacağız, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz."

Terör örgütünün başındaki terör ağalarının çıkmaz bir yolda olduklarını gördüğünü, alttakilerin de bunları anlaması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarıyla terör örgütünün tamamen etkisiz hale getirileceğini ifade eden Akar, "Biz vatanımızın, milletimizin huzuru ve güvenliği için uğraşıyoruz. Diğer taraftan da bu çalışmalarla özellikle Suriye'deki teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce rahat, huzur, güven içinde ülkelerine, evlerine dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Akar, arazide operasyonel ve istihbari konuların yoğun şekilde uygulandığını, yerli üretim en modern araç ve gereçlerin kullanıldığını ayrıca uluslararası çerçevede çeşitli temasların da devam ettiğini belirterek, "Bunların sonucu olarak da çok şükür hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Böylece ülkemizin, asil milletimizin hakkını, hukukunu koruyup, kollayıp savunma imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Bakan Akar ve Orgeneral Dündar inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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