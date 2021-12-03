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Akar ve TSK komutası Hatay'da

03.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaretin Suriye'de Beşar Esad rejiminin sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Bakan Akar ve komutanlar, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Ardından Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar, faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Bu arada ziyaretin Suriye'de Beşar Esad rejiminin sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Hulusi Akar
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