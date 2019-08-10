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Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti, brifing aldı

GİRNE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor.

İlk defa bir savunma bakanının TSK'nin komuta kademesi ile KKTC'ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret etti.

Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra komutanlarla beraber karargahta brifing aldı.

Boğaz Şehitliği'ne de giderek çelenk koyan Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Kıbrıs Mücahit ve Gazi Dernekleri temsilcileriyle de bir araya geldi.

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