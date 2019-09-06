Akar ve TSK'nin komuta kademesi Malatya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanlarıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Malatya'daki temasları kapsamında beraberlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Valiliğe geçti.

Vali Baruş ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akar ve TSK'nin komuta kademesi kentteki çalışmalara ilişkin Vali Baruş'tan bilgi aldı.

