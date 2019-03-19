Akar ve TSK'nin komuta kademesi Şırnak'ta

İlk olarak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda bölgedeki birlik komutanlarından brifing alan, talimatlar veren Akar, daha sonra beraberinde TSK'nin komuta kademesi ile Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Şırnaklıların daha huzurlu ve güvenli yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Akar, Şırnak'ta son dönemde önemli hizmetler verildiğini belirtti.

Kentte olumsuz günlerin geride bırakıldığını ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Şırnaklı kardeşlerimizin de ileriye umutla baktıklarını görüyorum. Gençler, halkımız, esnaf büyük bir coşkuyla, dayanışma içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Güvenliğin de tam olduğunu görmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Silahlı Kuvvetler olarak Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizim tek amacımız, hedefimiz var, sadece ve sadece teröristler. Bazı alçaklar, hainler bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklık, şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil, bizim tek hedefimiz teröristlerdir. "

- Hakurk'taki çatışma

"Mehmetçik ülkemizi, milletimizi, Kürt kardeşlerimizi bu terör belasından kurtaracaktır." diyen Akar, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.