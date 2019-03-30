Akar ve TSK’nın komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’deki terör hedeflerine sabah yapılan hava harekatı ile ilgili, "Bugün sabah 4’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi, denetlemeleri sırasında, Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını da yaptı.

"Milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"

İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde çalışmalara ilişkin detaylı brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli görevlerin düştüğünü belirtti. Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkati çeken Akar, "Doğu’da, Güneydoğu’da, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na değinen Bakan Akar, "Bugün sabah 4’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu devam edecek" diye konuştu.