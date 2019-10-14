Akar: 'YPG DEAŞ'lıları Hapishaneden Kaçırmış'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "DEAŞ hapishanesinde, oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla, filmle tespit ettik, muhataplarla bunları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezlerinde ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Akar, İyi Parti çıkışında yaptığı açıklamada, PYD-YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde IŞİD'lilerin kaldığı hapishaneyi boşalttığını söyledi. Akar, "Bu hapishanelerle ilgili elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesinde, oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla, filmle tespit ettik, muhataplarla bunları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Akar, harekatta son durum hakkında da bilgi vererek, "Tel Abyad kontrolumuz altında, Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontroluyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz, sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil, bu manada mücadelemiz söz konusu değil, onların güvenliği de bizim için önemlidir" diye konuştu.

Türkiye'deki ve Suriye'deki Kürtler'in huzuru için gayret ettiklerini söyleyen Akar, "Özellikle Tel Abyad'da ve Resulayn'da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz lehinde, Silahlı Kuvvetlerimiz lehinde oradaki vatandaşların, Suriye'deki kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

