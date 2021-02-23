Akar: “Yunan Tacizine Gerekli Karşılık Verildi” 

Akar, Ege'nin kuzeyinde uluslararası sularda hidrografik alanda araştırma amaçlı bulunan TCG Çeşme Gemisi’ne tacize ilişkin açıklamayı TBMM’de yaptı. Akar, “Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca verilen bilgiye göre; 2 Mart gününe kadar bilimsel çalışmalarını yürütmeye devam edecek olan TCG Çeşme Gemisi’ne 4 Yunan F-16 savaş uçağı Limni Adası’nın batısında uluslararası sularda tacizde bulundu ve uçuklardan birisi gemiye iki deniz mili mesafede “chaff fişeği” bıraktı. Kaynaklar, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yapılan tacizine karşılık verildiğini belirtti. “Chaff sistemi” askeri uçaklarda ısı ve radar güdümlü füzeleri yanıltma amaçlı bir önleme sistemi.

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul’da 25 Ocak’ta 61’nci tur istikşafi görüşmeler yapılmış ve sonrasında Atina’da masaya oturulması kararlaştırılmıştı. Yunanistan ise, İstanbul’da görüşmeler yapıldığı gün, İskiri Adası’nın kuzeybatısında uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı düzenlemişti.

Yunanistan’ın, 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Denizaltı Tehlikesi Sahası İlanı’na (SUBDANGER) gayri askeri statüdeki adalar Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam’ın karasularını kapsayan sahaları dahil etmesi Türkiye’de rahatsızlık yarattı. Ardından, Yunanistan’ın 17 Mart - 27 Nisan arasında yapacağı atışlı eğitim sahasına, gayri askeri statüdeki adalar Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek’in karasularını da eklediği görüldü. Bu durum Türkiye açısından Ege Denizi’nde Anadolu karasına yakın adalardaki gayri askeri statünün Yunanistan tarafından ihlal edilmesi olarak yorumlanıyor.

Bu arada Milli Savunma Bakanı Akar, 25 Şubat

