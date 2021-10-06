Akar: "Yunanistan Teşvik ve Tahriklere Kapılmamalı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın bazı ülkelerin tahrik ve teşviklerine kapılmaması gerektiğini bunun Yunanistan’a yarar sağlamayacağını söyledi.

Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlik yaratan kıta sahanlığı konusuna değindi.

Akar “Maalesef komşumuz Yunanistan, Girit’in doğusu, Kıbrıs’ın güney batısında ısrarlı bir şekilde ihlal girişimlerinde bulundu. İlgili unsurlarımız tarafından tedbirler alınarak gerekli girişimler gerçekleştirildi. Tüm ikazlarımıza rağmen komşumuz Yunanistan, maalesef taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürüyor” dedi.

Bakan Akar Türkiye’nin sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduğu söyledi. Akar “Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC’nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim” dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstişari, Güven ve Güven Artırıcı görüşmelerle NATO Karargâhındaki Ayrıştırma Usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat ve uygun bir ortam olarak nitelendiren Bakan Akar “Sorunların çözümü için bunların devamından yanayız” dedi.

Akar “Komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin teşvik, tahriklerine kapılarak çeşitli teşebbüslerde bulunmasının kendilerine yarar sağlamayacağının görülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, “Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur.” dedi.

