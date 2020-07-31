Akar: "Yunanistan'la Ankara'da Yeni Bir Toplantı Yapılmasını Bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların görüşülmesi amacıyla tarafların önümüzdeki günlerde Ankara’da biraraya gelinmesini beklediğini söyledi.

Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1’inci Hudut Bölük Komutanlığına gitti.

Burada yaptığı açıklamada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, Türk ve Yunan taraflarının daha önce de. Atina ve Ankara’da biraraya geldiğini yeni bir toplantının daha olmasını beklediğini belirtii.

Bakan Akar "Çok açık ve net şekilde biz uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Bu konularda bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak hiçbir şekilde ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkımızın ne de KKTC'nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak alaka ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. Bu konuda son derece azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Herhangi bir şekilde oldubittilere kimse bel bağlamasın. Türkiye'nin, KKTC'nin olmadığı herhangi bir çözümün de hiçbir şekilde çözüm olmayacağının bilinmesini istiyoruz. Yunanlı komşularımızla bazı temaslarımız var. Daha önce iki kez Atina'da bir kez Ankara'da toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de tekrar Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Toplantılarda bir takım sorunların da çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz" dedi.