Akarca Ovası'nda çekirge istilası! 'Güneydoğu'dan tarım işçileriyle geldi' söylemi tartışma yarattı

'BİLİMSEL MANTIĞA AYKIRI BİR AÇIKLAMA' Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu'nun yaptığı açıklamanın, bilimsel mantığa aykırı bir açıklama olduğunu belirterek, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp bu büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin imkansız olduğunu söyledi. İzmir'de istila eden çekirgelerin o bölgeye ait çekirgeler olduğunu ifade eden Satar, "Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu'nun yaptığı açıklama, bilimsel mantığa aykırı bir açıklamadır. Çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp bu büyük ölçüde bir istila meydana getirmesi bilimsel mantığa aykırı bir durumdur. Zaten buradaki tür, İzmir bölgesine yayılış gösteren, o taraflarda Çanakkale'ye yakın illerde yayılış gösteren bir tür. Poecilimon dediğimiz cinse ait bir tür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan tür de Uvarovistia satunini dediğimiz bir türdür' dedi.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun, Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle ilgili "Bu çekirge türü genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyordu. Lokal olarak Tire'de de görülmeye başladı. Tahminlerimize göre bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu'dan gelen tarım işçileriyle birlikte ilçemize geldi. Kısa sürede buradaki oluşumunu tamamlayıp büyüdüler" söylemi, tartışma konusu oldu. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu'nun açıklamasını bilimsel mantığa aykırı olduğunu ifade ederek, tepki gösterdi.

'İSTİLA FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR'



Çekirge türlerinde ve sayılarındaki artışın, ilaçlama yapılarak doğal düşmanlarının yok olmasından kaynaklandığını vurgulayan Satar, şöyle konuştu:

"Tabii zaman zaman çekirge türlerinin sayılarında artış meydana geliyor. Bunun sebebi bunların doğal düşmanlarının yok edilmiş olması. Şu anda ilaçlama yapıp hemen kurtulabilirsiniz. Ama daha sonra bu yere bırakılmış, toprağın 6-7 santimetre altına bırakılmış yumurtaların ilerde açılarak tekrar bir istilaya sebep olmasına siz engel olamazsınız. Ama biz bu istilaları fırsata çevirebiliriz. Ne yapabiliriz? Biz bunu mesela Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde bir çok hayvan türüne yem olarak bunları kullanabiliriz. Ya da balıkçılık yapan veya tavuk yetiştiriciliği yapan çiftliklere yüksek protein kaynağından dolayı bunları da katarak doğal bir besin kaynağı olarak kullanma durumumuz söz konusu. Yani biz burada krizi fırsata çevirebiliriz

'SIĞIRCIK, ÖRDEK VE TAVUK KULLANILMALI'



Bin tane sığırcık kuşunun 3 ayda 10 tona yakın çekirge tükettiğini belirten Satar, çekirge istilalarına karşı ördek ve tavukla biyolojik mücadele edilmesi gerektiğini hatırlattı. Satar, "İzmir'in Tire ilçesinde eğer ilaç kullanılacaksa, lütfen diyorum kuşlara zarar vermeyen ilaçlar var. Bunları kullanın. Özellikle sığırcık kuşlarına çok zarar veriliyor. Bin tane sığırcık kuşu 3 ayda 10 tona yakın çekirge tüketiyor. Çevrede bakıyoruz, gözlemliyoruz bakıyoruz ki, bunların sayılarında çok azalma var. Niye azalıyor bunlar. Aşırı ilaçlama yapılıyor. Tabii biz burada biyolojik mücadeleden söz etmek durumundayız. Burada daha önce de söylemiştim. Tavuk, ördek bunlar kullanılmalı. Ayrıca ördekleri sürü halinde kontrol etmek çok rahat. Yani, binlercesini bir anda bir yere yönlendirmek çok basit. Onun için daha çok ördek kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

