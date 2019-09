Akar'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gaziler Günü'nü Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerin gurur günü olarak nitelendirdi.

Söz konusu günün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, "gazi"lik unvanı ve "mareşal" rütbesi verilişinin 98'inci yıl dönümü olduğunu da anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Asil Türk milleti binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca zengin kültürü, ordu-millet geleneği ve birlik beraberlik ruhuyla var olmuş, bu vasıflarıyla dünya tarihine damgasını vurmuştur. Ecdadımız, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğunda, en büyük fedakarlıkları göze alarak, kan dökerek, can vererek bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bugün, cennet vatanımızda başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Toprağa düşen her şehidimizin, bedenlerinin bir parçasını vatan topraklarına emanet eden her bir gazimizin, devletimizin temeline en kıymetli harcı kattığının da bilincindeyiz."