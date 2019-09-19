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Akar'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Bugün şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gaziler Günü'nü Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerin gurur günü olarak nitelendirdi.

Söz konusu günün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, "gazi"lik unvanı ve "mareşal" rütbesi verilişinin 98'inci yıl dönümü olduğunu da anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Asil Türk milleti binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca zengin kültürü, ordu-millet geleneği ve birlik beraberlik ruhuyla var olmuş, bu vasıflarıyla dünya tarihine damgasını vurmuştur. Ecdadımız, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğunda, en büyük fedakarlıkları göze alarak, kan dökerek, can vererek bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bugün, cennet vatanımızda başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Toprağa düşen her şehidimizin, bedenlerinin bir parçasını vatan topraklarına emanet eden her bir gazimizin, devletimizin temeline en kıymetli harcı kattığının da bilincindeyiz."

- "Türk ordusunun ilham kaynağı"

Şehit ve gazileri şanlı tarihin, vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, fedakarlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağı olarak nitelendiren Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi…' anlayışıyla aralıksız devam edecektir."

- "Vatan size minnettardır"

Kahraman gazilerin tarihin altın sayfalarına yazılan kahramanlık destanlarının millet hafızasında sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayan Akar, "Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Vatan size minnettardır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziler Günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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