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Akar'dan ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (1) - "(ABD'nin S-400 konusundaki açıklamaları) Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil ve müttefiklik ruhuna aykırıdır"

WASHINGTON (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin S-400 konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil ve müttefiklik ruhuna aykırıdır." dedi.

Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.

Bakan Akar, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı." ifadesini kullandı.

Suriye'deki muhtemel güvenli bölgeye ilişkin ise ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini belirten Akar, iki ülke yetkililerinin bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD akar S-400

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