Akar’dan ABD’ye Alternatif Milli Üretim Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara’ya satışına veto koyduğu F-35 askeri uçağı ve Patriot hava savunma sistemi konusunda alternatif olarak milli üretimi geliştireceklerini söyledi. Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MÜSİAD’ın ev sahipliğindeki “2. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi”nde Türkiye’nin güvenlik politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkilileri ve kurumlarıyla kendi hukukunu denizde, karada, havada savunmak üzere çalıştığını anlatan Akar, tarihteki başarılardan ilham aldıklarını ve hatalardan dersler çıkardıklarını vurgulayarak, savunma sanayinde milli üretime ağırlık verilmeye devam edileceği mesajını verdi. Akar, “Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa Siper’i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Dolayısıyla Akar, Türk-Amerikan ilişkilerinde Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması gerekçesiyle F-35 askeri uçak projesinden çıkartılması kararıyla yaşanan sıkıntıya karşılık Hürkuş adıyla milli uçak üretimini çözüm adresi olarak gösterdi. Akar, ABD’nin Türkiye’ye artık satışı yapılamayacağı yönünde açıklamalar yaptığı Patriot hava savunma sistemi konusunda da Siper adıyla üretim süreci üzerinde çalışmaları devam eden milli sistemi geliştirmeyi düşündüklerini açıkladı. Dünyada yaşanan baş döndürücü hızdaki gelişmelerden Türkiye’nin önemli ölçüde etkilendiğini kaydeden Akar, ancak Türkiye’nin artık sürekli kendi sorunlarıyla uğraşan, sahip olduğu kaynakları ve enerjisini kendi içinde tüketen bir ülke olmaktan çıktığını söyledi. Türkiye’nin uluslararası şirketler için pazar ülke olmaktan da çıktığını savunan Akar, “Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyenler, maalesef çok uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar. Bizim işlerimizi zorlaştırmak için eteğimizden, ayağımızdan tuttular. Artık bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimler, sonraki yıllarda devam ettirilemedi veya çeşitli sebeplerle akamete uğradı, uğratıldı. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı. Çok ciddi teşebbüsler oldu ama maalesef ilerlemekte bir sıkıntı yaşadık. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve desteğiyle son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğini hep birlikte görüyoruz. Bu alanda yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20’lerden yüzde 70’lere gelmiş bulunmaktadır. TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkan ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Ülkemizin sadece pazar olduğu günlerin geçtiğini, artık sadece pazar değiliz, artık her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek” diye konuştu.