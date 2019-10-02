Akar’dan ABD’ye Alternatif Milli Üretim Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara’ya satışına veto koyduğu F-35 askeri uçağı ve Patriot hava savunma sistemi konusunda alternatif olarak milli üretimi geliştireceklerini söyledi.
Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MÜSİAD’ın ev sahipliğindeki “2. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi”nde Türkiye’nin güvenlik politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkilileri ve kurumlarıyla kendi hukukunu denizde, karada, havada savunmak üzere çalıştığını anlatan Akar, tarihteki başarılardan ilham aldıklarını ve hatalardan dersler çıkardıklarını vurgulayarak, savunma sanayinde milli üretime ağırlık verilmeye devam edileceği mesajını verdi.
Akar, “Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa Siper’i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Dolayısıyla Akar, Türk-Amerikan ilişkilerinde Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması gerekçesiyle F-35 askeri uçak projesinden çıkartılması kararıyla yaşanan sıkıntıya karşılık Hürkuş adıyla milli uçak üretimini çözüm adresi olarak gösterdi. Akar, ABD’nin Türkiye’ye artık satışı yapılamayacağı yönünde açıklamalar yaptığı Patriot hava savunma sistemi konusunda da Siper adıyla üretim süreci üzerinde çalışmaları devam eden milli sistemi geliştirmeyi düşündüklerini açıkladı.
Dünyada yaşanan baş döndürücü hızdaki gelişmelerden Türkiye’nin önemli ölçüde etkilendiğini kaydeden Akar, ancak Türkiye’nin artık sürekli kendi sorunlarıyla uğraşan, sahip olduğu kaynakları ve enerjisini kendi içinde tüketen bir ülke olmaktan çıktığını söyledi. Türkiye’nin uluslararası şirketler için pazar ülke olmaktan da çıktığını savunan Akar, “Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyenler, maalesef çok uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar. Bizim işlerimizi zorlaştırmak için eteğimizden, ayağımızdan tuttular. Artık bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimler, sonraki yıllarda devam ettirilemedi veya çeşitli sebeplerle akamete uğradı, uğratıldı. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı. Çok ciddi teşebbüsler oldu ama maalesef ilerlemekte bir sıkıntı yaşadık. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve desteğiyle son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğini hep birlikte görüyoruz. Bu alanda yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20’lerden yüzde 70’lere gelmiş bulunmaktadır. TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkan ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Ülkemizin sadece pazar olduğu günlerin geçtiğini, artık sadece pazar değiliz, artık her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek” diye konuştu.
Soylu’dan Avrupa’ya Türkiye’nin sınır güvenliği mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlaması konusunda kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde yaşanabilecek göç trafiği konusunda Avrupa’yı hedef alıcı mesajlar verdi.
Soylu, “Yaklaşık 3 yıldır özellikle Afganistan dahil olmak üzere Afrika dahil olmak üzere, o hattan gelen tüm düzensiz göçmen ağını Avrupa’ya anlatmaya çalışıyoruz. Ama sorun kapısına dayanmadan maalesef anlamıyor. Bizim dünyaya anlatmaya çalıştığımız ise mesafelerin otomatik bir koruma sağlamayacağıdır. Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir” dedi.
Türkiye’nin düzensiz göç ile mücadele etme çabalarına karşın Avrupa’nın üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Soylu, “Bu yıl itibariyle söylüyorum. Şu anda 315 bin kaçak göçmen yakaladık, sadece yurt içinde. Geçen yılın toplam sayısı 268 bin oldu. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama 400 bin ile kapatacağız. Avrupa’dakiler maalesef anlamıyorlar. Yunanistan dahil karşıya geçen göçmenlerin yüzde 45,5'i Afgan” ifadesini kullandı.
Soylu, ayrıca terörle mücadele konusunda gerekli samimiyeti göremediklerini de vurgulayarak, “Çoğu zaman Avrupa’da örneğin PKK örneğinde gördüğümüz gibi sorun aslında burnunun dibinde olmasına rağmen yine de etkili bir mücadele ortaya koymuyor” görüşünü aktardı.
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