Akar’dan ABD’ye diyalog çağrısı

Savunma Bakanı Hulusi Akar Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesinin zor olduğunu belirterek soruna diyalog yoluyla bir çözüm bulunmasını ümit ettiğini söyledi. Ankara'da yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar "Geldiğimiz noktadan geriye dönmek son derece sorunlu bir durum. (ABD'yi) yaptırım gibi tehdit edici bir dilden uzaklaşmaya davet ediyoruz" dedi.

"Sorunlara diyalog yoluyla çözüm bulunmasını istiyoruz" diyen Akar "ABD tarafı çözüm bulmak istiyorsa, çözüm teknik düzeyde çalışmalar yaparak bulunabilir" diye konuştu. Akar "Diyalog olmadan yaptırım gibi şeylerle, tehditkâr dille bir yere varılması mümkün değildir” dedi.

İkinci parti S-400'ler

Akar basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 savunma sistemleri alımı konusunda da görüşmelerde bulunduğunu söyledi. S-400'lerin NATO sistemlerinin ya da F-35'in çalışmasına sorun teşkil edeceği görüşüne katılmadığını belirten Akar Türkiye'nin F-35 programına dönmek istediğini ifade etti.