Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yığılmaların önlenmesine yönelik "24 saat hizmet" talimatı verdiği askerlik şubelerinden birine gece sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları denetledi.

Akar, İstanbul'daki programlarının sonunda gece Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin bulunduğu binaya habersiz giderek incelemelerde bulundu.

Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, Bakan Akar'ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti, onlara işlemler için ne kadar beklediklerini sordu.

Ziyareti dolayısıyla işlemlerin aksamaması uyarısında bulunan Akar'a, başvuru sahipleri işlemlerin hızlı gerçekleştirildiğini, bekleme sürelerinin çok uzun olmadığını belirtti. Bazı yükümlüler ise askerlik şubelerinin tatil günleri ve gece de açık olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız." dedi.