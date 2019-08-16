Akar'dan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Mesajı

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne geçti. Burada brifing alan Akar, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi için ABD ile yapılan çalışmaları hatırlattı. 5-7 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeleri hatırlatan Akar, "Görüşlerimizi, önerilerimizi, taleplerimizi tekrar ortaya koyduk. Bu taleplerimizi açık ve net bir şekilde ABD’lilerden istedik" dedi.

Terör koridoruna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Akar, görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini ifade etti. Akar, "Belli bazı ilerlemeler kat edildi. İyi bir başlangıç yapıldı. Tabii ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK’yi temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD’li muhataplarınca PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD’li muhataplarımızla anlaştılar. Buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız. Bunları yaparken bir takvim üzerinde mutabakat sağlandı. Bu belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Bu takvimin uygulanması konusunda son derece dikkatli ve hassasız. Geçmişte edindiğimiz tecrübelerden de hareketle hiçbir şekilde gecikmeye göz yummayacağız. Bunu muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.