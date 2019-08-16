Akar'dan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Mesajı

Türkiye ve Amerika arasında Suriye’de kurulması planlanan güvenli bölge ve Ortak Harekat Merkezi ile ilgili çalışmalar nedeniyle Suriye sınırı hareketli.
ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty’nin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK’nın komuta kademesi sınırda inceleme yaptı. Akar merkezin haftaya çalışmaya başlayacağını söyledi.
Amerikalı heyetlerin ardından bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte sınır bölgesine geldi.
Havayoluyla Şanlıurfa’ya gelen Akar ve beraberindekiler, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelen Akar, çalışmalara ilişkin brifing aldı. Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler haritalar üzerinde değerlendirilirken, drone görüntüleri de izlendi. Yaklaşık üç saat süren toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne geçti. Burada brifing alan Akar, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi için ABD ile yapılan çalışmaları hatırlattı. 5-7 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeleri hatırlatan Akar, "Görüşlerimizi, önerilerimizi, taleplerimizi tekrar ortaya koyduk. Bu taleplerimizi açık ve net bir şekilde ABD’lilerden istedik" dedi.
Terör koridoruna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Akar, görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini ifade etti. Akar, "Belli bazı ilerlemeler kat edildi. İyi bir başlangıç yapıldı. Tabii ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK’yi temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD’li muhataplarınca PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD’li muhataplarımızla anlaştılar. Buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız. Bunları yaparken bir takvim üzerinde mutabakat sağlandı. Bu belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Bu takvimin uygulanması konusunda son derece dikkatli ve hassasız. Geçmişte edindiğimiz tecrübelerden de hareketle hiçbir şekilde gecikmeye göz yummayacağız. Bunu muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağına dikkat çeken Akar, şöyle devam etti; “Hava sahasının kontrolü konusunda da ABD'li müttefiklerimizle stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde görüşmelerimizi sürdürdük. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bu mutabakata bağlı olarak 14 Ağustos'tan itibaren de İHA'larımız bölgede uçmaya başladı. Güvenli bölgedeki faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için de Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulma çalışmaları devam ediyor. ABD'den gelenler oldu. Bizim arkadaşlarımızla çalışarak bu harekat merkezi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Büyük ölçüde hazırlıklar tamamlandı. Özellikle kritik fonksiyonların tesisi gerçekleşti, diğer konularda da çalışmalar devam etmektedir. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak."
Akar, çalışmalarda ilerleme sağlanmadığı takdirde Türkiye’nin B ve C planları olduğunu hatırlatarak, “Bizim iyi niyetle, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuyla yapmaya çalıştığımız bu faaliyet herhangi bir şekilde akamete uğrarsa buna karşı bizim de kendi başımıza hareket edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Irak Kürt Bölgesinde süren Pençe Harekatı hakkında da açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu” denildi.
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