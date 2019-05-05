HABER

Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır" - "Türkiye Cumhuriyeti, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı ve saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya hazırdır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır." dedi.

Akar, Yunanistan yetkililerinin Ege ve Doğu Akdeniz'e yönelik açıklamalarına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Sağduyu, iş birliği çağrısında bulunan Bakan Akar, Türkiye'nin haklarını korumada kararlı olduğunu belirtti.
Ege ve Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynaklarının barış, diyalog ve ortak kalkınmaya köprü olması gerektiğini ifade eden Akar, barış dolu bir gelecek için tüm kıyıdaşların mutabakatıyla deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Bölgede uluslararası hukuku istismar ederek yapılan gasp girişimlerine göz yumulmayacağının altını çizen Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır." diye konuştu.

- İyi komşuluk çağrısı

Türkiye'nin, tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde, diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inandığını dile getiren Akar, bu prensip doğrultusunda hareket ettiğini, muhataplarından da aynı hassasiyeti beklediğini vurguladı.

Başka devletlerin bir karış toprağında dahi gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası hukuka uymayı kendisine ilke edindiğini vurgulayan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı ve saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya da hazırdır." mesajı verdi.

Bakan Akar, karşılıklı güven, barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan uzak durulması gerektiğini de kaydetti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
(Özel Haber) Akdeniz turizmine Güneydoğu’dan rakip(Özel Haber) Akdeniz turizmine Güneydoğu’dan rakip
Adana'da katmerli tost ilgi görüyorAdana'da katmerli tost ilgi görüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.