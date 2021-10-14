HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akar'dan Fransa ve Yunanistan'a: Bu işler sizi aşar

Akar'dan Fransa ve Yunanistan'a: Bu işler sizi aşar

14.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak oluşturan Fransa ve Yunanistan'a "Bu işler boyunuzu ve gücünüzü aşar" tepkisini verdi.

Akar'dan Fransa ve Yunanistan'a: Bu işler sizi aşar

Akar ayrıca Suriye'de de "gereken neyse yapılacağını" belirtti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen ay üçüncü ülkelere karşı ortak savunmayı da içeren bir mutabakata imza atan Fransa ile Yunanistan'ı NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bölmeye çalışmakla suçladı.

"Avrupa'daki bazı ülkeler boyunu ve gücünü aşan bir şekilde Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyor. Bu işler onları aşar. Bunlarla bir yere varılamayacağını bilmeleri lazım" diyen Akar, "NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek. Bunu görüyorlar. Fakat bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle bunlara dikkat etmiyor. Hem NATO hem AB'ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullandı.

İki NATO ülkesi Yunanistan ve Fransa'nın imzaladığı savunma paktı ve Fransa'nın "özerk Avrupa savunması" çıkışına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de benzer bir tepki vermiş, " NATO çerçevesi dışında herhangi bir çaba içine girmek ya da NATO ile rekabet etmek veya kopyalamak için gösterilen çabalara inanmıyorum… Alternatif yapılanmalar yaratarak transatlantik bağları zayıflatmaya yönelik her türlü girişim, bunu tek başına hallederiz mesajını verir ve sadece NATO’yu zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa’yı da böler" uyarısı yapmıştı.

"Suriye'de gereken ne varsa yapılacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuşmasında Suriye'ye operasyon olasılığı konusuna da değinerek "Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya ile yaptığı mutabakatlara sadık olduğunu ve gereğini yerine getirdiğini söyleyen Akar, "PKK eşittir YPG" diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurguladı. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'te başlayan terörle yoğun mücadele kapsamında bugüne kadar 18 bin 609 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201 oldu" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın "tehdit" açıklamasına tepki

Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarının tehdit oluşturduğu yönündeki ifadesine de değinerek "Siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, 'bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini' söyleyeceksiniz, biz sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigane kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez. Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Onu yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
PARTNER49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor
Yer: İstanbul! Yağmur sonrası ortaya çıktı, halkta endişe yarattıYer: İstanbul! Yağmur sonrası ortaya çıktı, halkta endişe yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Kan donduran vahşet! Babası istedi genç kız kırbaçlandı

Kan donduran vahşet! Babası istedi genç kız kırbaçlandı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.