Akar'dan Fransa ve Yunanistan'a: Bu işler sizi aşar

Akar ayrıca Suriye'de de "gereken neyse yapılacağını" belirtti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen ay üçüncü ülkelere karşı ortak savunmayı da içeren bir mutabakata imza atan Fransa ile Yunanistan'ı NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bölmeye çalışmakla suçladı.

"Avrupa'daki bazı ülkeler boyunu ve gücünü aşan bir şekilde Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyor. Bu işler onları aşar. Bunlarla bir yere varılamayacağını bilmeleri lazım" diyen Akar, "NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek. Bunu görüyorlar. Fakat bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle bunlara dikkat etmiyor. Hem NATO hem AB'ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullandı.

İki NATO ülkesi Yunanistan ve Fransa'nın imzaladığı savunma paktı ve Fransa'nın "özerk Avrupa savunması" çıkışına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de benzer bir tepki vermiş, " NATO çerçevesi dışında herhangi bir çaba içine girmek ya da NATO ile rekabet etmek veya kopyalamak için gösterilen çabalara inanmıyorum… Alternatif yapılanmalar yaratarak transatlantik bağları zayıflatmaya yönelik her türlü girişim, bunu tek başına hallederiz mesajını verir ve sadece NATO’yu zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa’yı da böler" uyarısı yapmıştı.

"Suriye'de gereken ne varsa yapılacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuşmasında Suriye'ye operasyon olasılığı konusuna da değinerek "Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya ile yaptığı mutabakatlara sadık olduğunu ve gereğini yerine getirdiğini söyleyen Akar, "PKK eşittir YPG" diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurguladı. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'te başlayan terörle yoğun mücadele kapsamında bugüne kadar 18 bin 609 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201 oldu" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın "tehdit" açıklamasına tepki

Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarının tehdit oluşturduğu yönündeki ifadesine de değinerek "Siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, 'bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini' söyleyeceksiniz, biz sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigane kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez. Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Onu yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / BK,ET

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