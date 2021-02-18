Akar’dan NATO Toplantısında “Teröre Karşı Dayanışma” Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akar, toplantıda PKK’ya karşı Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin bilgi verdiğini aktardı. Akar, "DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütü ile mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini vurguladık. Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında, PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin kısa bilgilendirme yaptık. Eldeki tüm imkanlar seferber edilerek icra edilen bu harekatın, Irak'ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini, PKK'nın, terör örgütünün 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini; PKK ve YPG’nin aynı terör örgütü olduğunun bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik. İlaveten NATO'nun Irak'taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK terör örgütünün, NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu da dile getirdik. Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve müttefiklerin, Gara operasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşları için taziye dileklerini ilettiğini belirten Akar, "Herkes şunu bilmeli ki terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı

Toplantıda Afganistan'daki gelişmeler ve ittifakın önündeki seçeneklerin değerlendirildiğini de anlatan Akar, "Bu çerçevede Türkiye'nin, Afgan kardeşlerimizin huzur ve refahı ile barış sürecinin başarıyla yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı dikkat ve hassasiyetle yapacağını belirttik. Diğer taraftan, NATO'nun 2021 yılında bir kriz durumunda ihtiyaç duyabileceği hazır kuvvetin VJTF'in (Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti), sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu, mevcut katkılarımıza ilave olarak siber imkan ve kabiliyetler ile hava polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına da kara, deniz ve hava unsurlarımız ile ilave katkıda bulunacağımızı müttefiklerimizle paylaştık. Bu arada yeni teknolojilerin ve müşterek olarak bu konudaki yeteneklerimizin geliştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk" diye konuştu.