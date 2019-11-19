Akar'dan "Öğretmenler Günü" kutlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık bünyesinde görevli öğretmenlerle bir araya geldi, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığında görev yapan öğretmenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Personelin Öğretmenler Günü'nü kutlayan, çalışmalarından dolayı onlara teşekkür eden Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Çok önemli bir görevi yerine getiren öğretmenlerin, bireylerin hayatında önemli yer tuttuğunu belirten Akar, "Kazandığımız bilgilerin temelinde öğretmenlerimiz, yani sizler yer alıyorsunuz. Öğretmen olarak ilk adımı attıran sizlersiniz." diye konuştu.

Bilgi çağının yerini alan analitik düşüncenin artık geride kaldığını, onun yerine soru sorma çağının geldiğini ifade eden Akar, soru sormanın önemine değindi, öğrencilerin bu şekilde yetiştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmenin ardından Bakan Akar, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

