HABER

Akar'dan "Öğretmenler Günü" kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığında görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık bünyesinde görevli öğretmenlerle bir araya geldi, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığında görev yapan öğretmenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Personelin Öğretmenler Günü'nü kutlayan, çalışmalarından dolayı onlara teşekkür eden Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Çok önemli bir görevi yerine getiren öğretmenlerin, bireylerin hayatında önemli yer tuttuğunu belirten Akar, "Kazandığımız bilgilerin temelinde öğretmenlerimiz, yani sizler yer alıyorsunuz. Öğretmen olarak ilk adımı attıran sizlersiniz." diye konuştu.

Bilgi çağının yerini alan analitik düşüncenin artık geride kaldığını, onun yerine soru sorma çağının geldiğini ifade eden Akar, soru sormanın önemine değindi, öğrencilerin bu şekilde yetiştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmenin ardından Bakan Akar, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek, cenazesinde ortaya çıktıUsta tiyatrocu ile ilgili gerçek, cenazesinde ortaya çıktı
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandıUsta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Öğretmenler Günü

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yeniden ortaya çıkan İSPARK değnekçileriyle ilgili yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ecem Balcı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Korkunç cinayette yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.