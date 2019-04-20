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Akar'dan şehitler için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Bakan Akar'ın şehitler için yayımladığı başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Terörle mücadele harekatı kapsamında piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın şehit olduğunu ifade eden Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Silah arkadaşlarımız, 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekatında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

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