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Akar’dan Shanahan’ın S-400 Mektubuna Yanıt

18.06.2019 22:09 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 6 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alması konusunda gönderdiği mektuba Milli Savunma Bakanı Akar tarafından yine bir mektupla yanıt verildi

Akar’dan Shanahan’ın S-400 Mektubuna Yanıt

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 06 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alması konusunda gönderdiği mektuba Milli Savunma Bakanı Akar tarafından yine bir mektupla yanıt verildi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir” denildi.

Akar ise mektupla ilgili olarak “ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürüce herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, “Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka'da G20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump ile görüşecek. Bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Amerika, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasına NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarının sırlarının Rusya tarafından ele geçirilebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Amerikan yönetimi S-400 alımı nedeniyle Türk pilotlara Amerika’da verilen F-35 savaş uçakları eğitimlerinin de durdurulduğunu açıklamıştı.

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