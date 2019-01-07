Akar'dan terörle mücadele açıklaması

SARP ÖZER- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ise AA muhabirinin Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.