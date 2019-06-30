Akar’dan Türkiye’yi düşman ilan eden General Hafter güçlerine yanıt

Savunma Bakanı Akar, “hasmane tutum veya saldırıların bedelinin ağır olacağını” söyledi.Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Genaral Halife Hafter güçlerinin Türkiye’yi düşman ilan ettikleri yönündeki açıklamasına Ankara’dan yanıt geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, G20 Zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı, Libya’dan gelen sert açıklamalara yönelik, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Hafter güçleri Türkiye’yi düşman ilan etmişti