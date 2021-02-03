Akar’dan Yunanistan’a "Ankara" daveti

Akar, Almanya'nın da "çok yakın bir dost ve müttefik" olduğunu dile getirdi.Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Anadolu Ajansı’na (AA) değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da Yunanistan’la 25 Ocak’ta yapılan istikşafi görüşmelere dikkat çeken Akar, "Güven artırıcı önlemler toplantısının devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Bu toplantılarla diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz" diye konuştu. "Sorunların çözülmesi için istekliyiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz ve Ege'deki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak üzere NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma toplantılarının başlatıldığını anımsatan Akar, bugüne kadar sekiz toplantı yapıldığını ifade etti. Akar, komşu Yunanistan’ın bu konuya daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini söyledi.

İstikşafi görüşmeler öncesinde Ankara-Atina hattında güven artırıcı önlemler çerçevesinde çalışmalar yapıldığını, Atina’da iki ve Ankara’da bir olmak üzere toplam üç toplantı düzenlendiğini hatırlatan Akar, "Bunun dördüncüsü için de ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu muhataplarımıza ilettik. Toplantıların devamı bakımından Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi. "Almanya çok yakın dost, ortak, müttefik" Bakan Akar, Almanya ve Avrupa'dan yapılan, "Doğu Akdeniz’de gerilimin azaltılması"na yönelik çağrıların hatırlatılması üzerine Türkiye'nin araştırma gemilerinin yaptığı teknik ve bilimsel çalışmaların dışında herhangi bir şey olmadığını söyledi. Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX’lerin çok azını kullandığını dile getiren Akar, "Biz, iki ülke arasındaki münasebetleri olumsuz etkileyecek her türlü tavır ve hareketten kaçınıyoruz" söyleminde bulundu.