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Akar’dan Yunanistan’a Doğu Akdeniz Uyarısı

24.10.2018 21:38 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın Türk araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’yı taciz etmesi ve kıta sahanlığını 12 deniz miline çıkarmasına karşı her türlü tedbiri alacağını söyledi

Akar’dan Yunanistan’a Doğu Akdeniz Uyarısı

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetlerine Yunanistan’ın müdahale etmesine izin vermeyeceğini duyurdu. Açıklamayı Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Birkaç gün önce de Ankara, Yunan fırkateyninin Türk araştırma gemisini taciz ettiğini duyurmuştu.

Türkiye’nin bölgedeki enerji kaynakları keşif faaliyetleri ve Yunanistan’ın kıta sahanlığını arttıracağına yönelik açıklaması, NATO üyesi iki ülke arasındaki tansiyonun son günlerde yükselmesine neden oldu.

Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında Akdeniz’deki doğal kaynakların çıkarılması konusu tartışma yaratıyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Savaş gemilerinin bölgede gerekli güvenliği tesis ettiklerini, bölgede enerji kaynakları arayan Türk gemisine yönelik yeni tacize izin vermeyeceklerini söyledi. Akar, Türkiye’nin bu konuda gerekli her türlü önlemi aldığını ve bu konuda kesinlikle tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Türkiye, bölgede sismik araştırmalar yürüten Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin geçen hafta, Yunan fırkateyni tarafından Türk Deniz Kuvvetleri müdahale edene kadar kendisini taciz ettiğini duyurmuştu. Yunan Savunma Bakanlığı’ysa taciz iddialarını reddetti sadece Yunan gemisinin Türk gemisinin faaliyetlerini gözlemlediğini açıkladı

Öte yandan Yunanistan eski dışişleri bakanının Yunanistan’ın kıta sahanlığını 12 mile çıkarmayı planladığını açıklaması da iki ülke arasındaki yeni tartışma konusu oldu. Atina’nın iddiayı reddetmesine karşın eski dışişleri bakanı konunun Yunan parlamentosuna geleceğini ve burada oylanacağını öne sürdü.

Savunma Bakanı Hulusi Akar’sa böylesi bir duruma Türkiye’nin kesinlikle müşahade etmeyeceğini ve buna karşı da gerekli tedbirleri alacağını söyleyerek karşılık verdi.

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