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Akar'dan Yunanistan'ın Rafale alımına tepki

27.07.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar, geçen hafta teslimatına başlanan Fransız Rafale uçaklarıyla ilgili olarak Yunanistan'ı silahlanma yarışı başlatmakla suçladı.

Akar'dan Yunanistan'ın Rafale alımına tepki

Atina, uçakların Ege'de güç dengesini değiştireceğine inanıyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına ilişkin, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil" dedi.

Yunanistan'ın Fransız Dassault Aviation firmasıyla 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağı için imzaladığı 2,3 milyar euroluk anlaşma uyarınca ilk uçağın teslimatı geçen hafta yapılmıştı.

Bakan Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma politikalarını eleştirerek, "Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Halkın refahına darbe indirmenin anlamı yok"

Yunanistan'dan Ege ve Akdeniz'in barış denizi olmasına, tarafların refahına katkı sağlamasını beklediklerini belirten Akar, "Aksi halde bu kadar borcun içindeki Yunanistan'ın ilave birtakım harcamalarla halkının refahına darbe indirmesinin anlamı yok. Çünkü biz iki ülke halklarının iyi komşuluk ilişkileri içinde, refah, barış içinde yaşamalarından yanayız. Tüm çalışmalarımız da buna yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta ilk Rafale savaş uçağının teslimi sırasında konuşan Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, bunun Yunan Hava Kuvvetleri için bir dönüm noktası olduğunu söylemiş, Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier de Rafale savaş uçaklarını "Yunan Hava Kuvvetleri için stratejik bir oyun değiştirici" diye nitelemişti.

Dev silahlanma programı

Geçen yıl Eylül ayında yaklaşık 10 milyar euro tutarında olduğu tahmin edilen dev bir silahlanma programı açıklayan Yunan hükümeti, Rafale uçaklarıyla Ege'de güç dengesinin değişeceğini ifade etmişti.

12'si kullanılmış 18 Rafale uçağının bu aydan başlayarak iki yıllık bir süreçte teslim edilmesi planlanıyor.

Yunan hükümetinin dev silahlanma programı kapsamında savaş uçakları dışında fırkateyn, donanma helikopteri, tanksavar silahları, güdümlü füze gibi çeşitli silah ve teçhizat da envantere katılacak. Ayrıca Yunan ordusuna beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin alınması öngörülüyor.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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