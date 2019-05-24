Akar'ın CHP'li Özel'e açtığı tazminat davası

Özel'in avukatı Güner ise davaya konu açıklamanın hiçbir yerinde hakaret, iftira ve küfür bulunmadığını, müvekkilinin Akar'ı eleştirdiğini savunarak, "Bu dava, davalıyı kamuoyu önünde cezalandırmak, gözdağı vermek amacıyla açılmış bir davadır. Talep edilen tazminatın miktarı ve kınama kararı verilerek bunun geniş biçimde yayımlanması talebi bu amaçları açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Akar'ın avukatlarından Olgaç, Özel hakkında, davaya konu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlandığını ifade ederek, "Yasama sorumsuzluğu yasama ile sınırlıdır. Davalının konuşmasında Milli Savunma Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak bir kelime kullanılmamış, davacının şahsı hedef alınmıştır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bazı beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine başlandı.

Dava kapsamında bildirdikleri tanıkların dinlenmesini isteyen Güner, davanın reddini talep etti.

Duruşmada söz alan Özgür Özel de bunun siyasi bir dava olduğunu, Hulusi Akar'ın, emekli ikramiyesinin dört katı yüksekliğinde bir rakamı tazminat olarak talep ettiğini, manevi tazminat davalarında tazminat ödeyenin fakirleşmemesi, alanın ise zenginleşmemesi gerektiğini söyledi.

Özel, "Ben, bu bedelin davaya dikkati çekmek için talep edildiği kanaatindeyim. Bütçe görüşmeleri siyasi denetimin bir unsurudur, doğrudan bir gensoru niteliğindedir. Bakanlar bu görüşmeler sırasında hesaba çekilir." diye konuştu.

Özel, dava konusu edilen eleştirilerinin görevle ilgili olduğunu, sataşma bulunmadığını savundu.

Hakim Tamer Pamuk, taraflara delillerini sunmaları amacıyla iki hafta süre vererek duruşmayı erteledi.

Özgür Özel, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dava hakkında bilgi vererek, "Yargılanan muhalefet hakkıdır. Hulusi Akar bundan sonra bütçeye gelsin, kimse soru soramasın, eleştiremesin, dikensiz gül bahçesinde demokrasicilik oynasınlar. Buna teslim olmadığımız için yargılanıyoruz." ifadelerini kullandı.