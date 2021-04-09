Akar’ın İngiltere Ziyaretinde NATO ve Karadeniz Gündemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra’da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Akar’ın Wallace’ın davetlisi olarak gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, iki bakanın başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Hulusi Akar’ın İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte Prince of Wales uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel konularda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

“Müşterek çalışmaların ikili ve NATO menfaatlerinin korunmasında faydalı olacağı konusunda mutabık kalındı”

Hulusi Akar’ın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı görüşmede, her iki bakanın birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit ettikleri ifade edildi, “müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.