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Akar’ın İngiltere Ziyaretinde NATO ve Karadeniz Gündemi

09.04.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar’ın, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşmesinde başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi

Akar’ın İngiltere Ziyaretinde NATO ve Karadeniz Gündemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra’da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Akar’ın Wallace’ın davetlisi olarak gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, iki bakanın başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Hulusi Akar’ın İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte Prince of Wales uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel konularda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

“Müşterek çalışmaların ikili ve NATO menfaatlerinin korunmasında faydalı olacağı konusunda mutabık kalındı”

Hulusi Akar’ın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı görüşmede, her iki bakanın birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit ettikleri ifade edildi, “müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.

Bakanların İngiltere ve Türkiye arasında savunma sanayii işbirliğini artırmak için yapılabilecek çalışmaları değerlendirildiği belirtildi.

“PKK ile mücadele konusunda daha fazla adım beklentisi”

Bakan Hulusi Akar’ın İngiltere temasları sırasında, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin olarak “İngiltere’nin bazı adımlar attığı; ancak daha fazlasının beklendiğini ifade ettiği” kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı’nın görüşmelerde, Türkiye’nin Fethullahçı Terör Örgütü olarak nitelediği Gülen hareketinin İngiltere’de hala aktif olduğuna dikkat çektiği ve bu konuda destek ve somut adım talebini ilettiği vurgulandı.

“Savunmada sıkı işbirliği” Hulusi Akar’ın görüşmelerde “İngiltere ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parça konusunda sıkı bir işbirliğinin olduğu ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasının işbirliğine katkı sağlayacağını belirttiği” ifade edildi.

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