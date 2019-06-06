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Akarsuda boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuya kapılan ve cesedine ulaşılan kız çocuğunun cenazesi defnedildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuda boğulan ve cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulunan kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'ndeki Hurman Çayı kenarına dün ailesiyle gittikleri piknikte çay kenarında oynarken kardeşinin suya düştüğünü görüp akarsuya atlayan, bu sırada akıntıya kapılarak boğulan ve cesedine ulaşılan Fatma Karatut'un (14) Afşin Devlet Hastanesindeki otopsisi tamamlandı.

Afşin Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Karatut'un cenazesi gözyaşları arasında, dualar eşliğinde Afşin Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı kenarına ailesiyle pikniğe giden Fatma Karatut, dün çay kenarında oynarken kardeşinin suya kapıldığını görüp, akarsuya atlamış, bu sırada kardeşi ağaçların dalına tutunarak sudan çıkmayı başarmış ancak Karatut, debisi yüksek olan suya kapılmıştı. Üç kilometrelik alanda 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarına havanın kararması, bölgenin sarp yapısı ve su debisinin yüksek olması nedeniyle ara verilmişti.

Sabah erken saatlerde başlayan aramada Karatut'un cansız bedeni olay yerinin 3 kilometre ilerisinde bulunmuştu.

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afşin boğulma Hurman Çayı kız çocuğu

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