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Akarsuyun ortasında kalan arazi aracı halatlarla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da denize dökülen akarsudan arazi aracıyla karşıya geçmek isteyen Mehmet Üzüm, akıntı nedeniyle nehirde mahsur kaldı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da denize dökülen akarsudan arazi aracıyla karşıya geçmek isteyen Mehmet Üzüm, akıntı nedeniyle nehirde mahsur kaldı. İçi su dolu araç, başla bir arazi aracına bağlanan halatla kıyıya çekildi. Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Boğaçayı'nda meydana geldi. Mehmet Üzüm, arkadaşı Gökhan Uysal'ı da alarak 07 GSG 09 plakalı arazi aracıyla Boğaçayı etrafında gezintiye çıktı. Boğaçayı Köprüsü yakınlarına gelen Üzüm, daha önceleri de birkaç kez kullandığı yolu kullanıp akarsuyun karşısına geçmek istedi. Bir süre suda ilerleyen arazi aracı, akıntıyla birlikte sürüklenmeye ve içine su almaya başladı. Motoru durdurup camdan aracın üzerine çıkan Üzüm ve Uysal, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edilerken, arazi aracı sürüklenmeye devam etti. Gelen itfaiye, Uzun ve Uysal'a uzattıkları halatlarla aracı bağlayarak, olduğu yere sabitledi. Bu sırada itfaiye eri akarsuya girerek Gökhan Uysal'ı araçtan sırtına alıp Boğaçayı'nın karşısına geçirdi. Aracı bulunduğu yerden çekmek için olay yerine başka bir arazi aracı getirildi, halatlar bu arazi aracına bağlandı. Su dolu araç kısa sürede kıyıya çekildi. Aracıyla birlikte kıyıya çıkan Mehmet Üzüm, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirterek, "Sudan karşıya geçmek isterken aracım bir anda durdu ve su alıp sürüklenmeye başladım" dedi.

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