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  4. Akaryakıt alan araç bir anda alev topuna döndü! Faciadan son anda kurtuldular

Akaryakıt alan araç bir anda alev topuna döndü! Faciadan son anda kurtuldular

09.01.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanındaki vatandaşla birlikte alevlerin sardığı otomobilden son anda kurtulmayı başarırken, her iki kişinin olay sırasında vücudunda yanıklar oluştu.

Batman'da faciadan kıl payı dönüldü. Olay, kent merkezindeki bir benzinlikte meydana geldi.

ARAÇ BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü akaryakıt almak için istasyona girdi. Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü.

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Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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