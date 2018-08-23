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Akaryakıt almak için manevra yapan taksiye minibüs çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

PENDİK'te akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan taksiye arkadan gelen minibüs çarptı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan taksiye arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada takside bulunan bir yolcu yaralanırken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza Pazar günü Yenişehir Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TDE 90 plakalı taksiye yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna gireceği sırada arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada takside bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralanırken, akaryaktı istasyonunda çalışan görevliler ise yaralının yardımına koştu. Kazada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Öte yandan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan taksiye o sırada arkadan gelen minibüsün çarpıyor. Kazanın ardından ise akaryakıt istasyonundaki görevlilerin kaza yapan araçların yanına koştuğu görülüyor

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