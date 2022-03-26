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Akaryakıt fırsatçıları iş başında! Uzaktan kumada ile kontrol ediliyor

26.03.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarında artış sonrası fırsatçılar da harekete geçti. Müşterilere kaçak akaryakıt satan 6 istasyon, Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından tespit edildi. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı. Öte yandan düzeneklerin, uzaktan kumanda ile kontrol edildiği ortaya çıktı.

Akaryakıt fırsatçıları iş başında! Uzaktan kumada ile kontrol ediliyor

Ticaret Bakanlığı'nın Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibinin koordinasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 akaryakıt istasyonundaki kaçak akaryakıt düzeneği ortaya çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma planladı. Planlanan çalışma doğrultusunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.

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UZAKTAN KUMANDALAR İLE DÜZENEK KONTROLÜ

Akaryakıt istasyonlarının ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile düzeneklerin kontrol edildiği tespit edildi. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona 'yasal çalışıyor' izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. 6 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce başlatılan soruşturmalar sürüyor. (DHA)

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