Akaryakıt hırsızları polisten kaçamadı

Adana'da devriye görevi yapan polis ekipleri, bir tırdan akaryakıt çalmaya çalışan iki şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki 27 AAN 701 plakalı tırın önündeki otomobilden şüphelenerek aracı kontrol etmek istedi.

Polisin yanlarına geldiğini fark eden iki şüpheli otomobile binerek kaçmak istedikleri sırada önlerini kesen Hırsızlık Büro Amirliğine ait sivil araca çarptı.

Ekipler, bir şüpheliyi otomobilde diğerini ise araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, araçların akaryakıt kapağını açmada kullanılan malzemeler ile arka koltukta akaryakıt dolu üç, bagajda da çok sayıda boş bidon buldu.

Otomobilin plakasının bant yapıştırılarak değiştirildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin güvenlik kameralarınca tanınmamak için hız gösterge panelinden yansıyan ışığı önlemeye yönelik bezle kapattıklarını belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından otomobil detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

