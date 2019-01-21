HABER

Akaryakıt hırsızları polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 04:34 | Son Güncelleme

Adana'da park halindeki bir tırdan akaryakıt çalmaya çalışan iki şüpheli suç üstü yakalandı

Adana'da devriye görevi yapan polis ekipleri, bir tırdan akaryakıt çalmaya çalışan iki şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki 27 AAN 701 plakalı tırın önündeki otomobilden şüphelenerek aracı kontrol etmek istedi.

Polisin yanlarına geldiğini fark eden iki şüpheli otomobile binerek kaçmak istedikleri sırada önlerini kesen Hırsızlık Büro Amirliğine ait sivil araca çarptı.

Ekipler, bir şüpheliyi otomobilde diğerini ise araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, araçların akaryakıt kapağını açmada kullanılan malzemeler ile arka koltukta akaryakıt dolu üç, bagajda da çok sayıda boş bidon buldu.

Otomobilin plakasının bant yapıştırılarak değiştirildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin güvenlik kameralarınca tanınmamak için hız gösterge panelinden yansıyan ışığı önlemeye yönelik bezle kapattıklarını belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından otomobil detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!
Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana akaryakıt Hırszlık TIR

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!

G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!

Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!

Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!

Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!

Sesleri duyan komşuları hemen polisi aradı! Karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Sesleri duyan komşuları hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.