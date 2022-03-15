Akaryakıt indirimi son dakika! 15 Mart Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazota indirim mi yapıldı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları 15 Mart 2022 Salı

15 Mart benzin fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacağı öne sürüldü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi. İşte 15 Mart 2022 Salı İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika haberinin detayları...

15 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Fakat beklenen açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılmadı. Bu durum vatandaşların dikkatini çekti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, özel bir televizyon kanalında akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

İstanbul'da ortalama 22.82 TL'den satılan motorinin fiyatı 20.44 TL oldu.

ANKARA'DA MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı 20.52 TL oldu.

İZMİR'DE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

İzmir'de ortalama 22.90 liradan satılan motorinin fiyarı ise indirim sonrası 20.52 lira oldu.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

15 Mart Salı günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 20,35 TL'dir.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

15 Mart Salı günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 20,44 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

15 Mart Salı günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 20,46 TL'dir.



