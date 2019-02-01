Akaryakıt istasyonu çalışanını dövüp, gasbeden şüpheli yakalandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, akaryakıt istasyonunda çalışan pompa görevlisini sopayla dövüp, kasadaki 600 lirayı alan kar maskeli Mevlüt S. (45), polis ekiplerince yakalandı. Gasp anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar merkez Turgut Özal Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen Mevlüt S., elindeki sopayla markette tek başına oturan pompa görevlisi C.K.'yı döverek kasadaki 600 liraya alıp kaçtı. C.K.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstasyondaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

72 SAAT SONRA YAKALANDI

İşyerinin yanı sıra sokaklardaki 37 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin 03 BT 022 plakalı aracı kullandığını tespit etti. Polis, plakadan adresini belirlediği Mevlüt S.'yi Karşıkaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp anında kullandığı kar maskesi de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Mevlüt S., ardından adliyeye sevk edildi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMARASINDA

Mevlüt S.'nin C.K'yı gasp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istasyonun marketine gelen kar maskeli Mevlüt S.'nin elindeki sopayla koltukta oturan C.K.'yi dövdüğü görülüyor. Kendisini korumaya çalışan C.K., bir süre saldırganla boğuşuyor. Görüntülerde, ikilinin daha sonra marketin diğer tarafına geçerek kamera açısından çıktığı, Mevlüt S.'nin kısa süre sonra tek başına geri geldiği ve kasadaki parayı alıp uzaklaştığı görülüyor.