HABER

Akaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bir akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförü silah zoruyla kaçırıp, 307 bin lirayı gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi Enver Bağçeci'nin (40), olaya karıştığı öne sürülen kayınbiraderi Yasin Polat, yeniden tutuklandı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförü silah zoruyla kaçırıp, 307 bin lirayı gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi Enver Bağçeci'nin (40), olaya karıştığı öne sürülen kayınbiraderi Yasin Polat, yeniden tutuklandı.
Olay, 18 Haziran tarihinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral (41), 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın (35) kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindiği sırada polis üniformalı ve elinde telsiz olan bir kişi geldi. Bu kişi, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve Mobese kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver Bağçeci olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Enver Bağçeci ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin Polat ile sahte plaka taktıkları otomobili kullanan Muhittin Yıldız'ı Kütahya'da yakaladı.
DURUŞMA SALONUNDA KELEPÇE TAKILIP, TUTUKLANDI
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'nitelikli silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından yargılandıkları davanın bugün yapılan duruşmasında, tutuklu polis memuru Enver Bağceci, tutuksuz yargılanan Yasin Polat ile Muhittin Yıldız hazır bulundu. Borçları nedeniyle bu suçu işlediğini söyleyen Bağçeci, "Birçok bankaya borçlarım vardı. Buna mecbur kaldım. Paraların bir kısmıyla borçlarımı kapattım. Daha sonra yakalandım. Pişmanım" dedi.
Duruşmada, daha önce tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Bağçeci'nin kayınbiraderi Yasin Polat, yardım etmek suçlamasıyla duruşma salonunda adliye polisi tarafından kelepçe takılıp, yeniden tutuklandı. Mahkeme heyeti duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi.

FOTOĞRAFLI

Akaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandıAkaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandıAkaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandıAkaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandı

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
Bacağı rögar kapağına sıkıştıBacağı rögar kapağına sıkıştı
Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyedeElazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

İlginizi Çekebilir

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Bu acının tarifi yok! 'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı!

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Yaptıkları şey pahalıya patladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

Aydın'da şoke eden ölüm! Müteahhit bıçakla kendi boğazını kesti

Aydın'da şoke eden ölüm!

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Öğretmen ehliyetsiz yakalandı! Cezayı duyunca çığlığı bastı

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 4 yaşında 'İşe gidiyorum' deyince...

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 'İşe gidiyorum' deyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.