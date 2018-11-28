Akaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförü silah zoruyla kaçırıp, 307 bin lirayı gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi Enver Bağçeci'nin (40), olaya karıştığı öne sürülen kayınbiraderi Yasin Polat, yeniden tutuklandı.

Olay, 18 Haziran tarihinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral (41), 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın (35) kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindiği sırada polis üniformalı ve elinde telsiz olan bir kişi geldi. Bu kişi, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve Mobese kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver Bağçeci olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Enver Bağçeci ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin Polat ile sahte plaka taktıkları otomobili kullanan Muhittin Yıldız'ı Kütahya'da yakaladı.

DURUŞMA SALONUNDA KELEPÇE TAKILIP, TUTUKLANDI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'nitelikli silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından yargılandıkları davanın bugün yapılan duruşmasında, tutuklu polis memuru Enver Bağceci, tutuksuz yargılanan Yasin Polat ile Muhittin Yıldız hazır bulundu. Borçları nedeniyle bu suçu işlediğini söyleyen Bağçeci, "Birçok bankaya borçlarım vardı. Buna mecbur kaldım. Paraların bir kısmıyla borçlarımı kapattım. Daha sonra yakalandım. Pişmanım" dedi.

Duruşmada, daha önce tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Bağçeci'nin kayınbiraderi Yasin Polat, yardım etmek suçlamasıyla duruşma salonunda adliye polisi tarafından kelepçe takılıp, yeniden tutuklandı. Mahkeme heyeti duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi.