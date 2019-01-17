HABER

Akaryakıt istasyonu görevlisi minibüsü durdurarak, olası kazayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, sücücünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı.

Akaryakıt istasyonu görevlisi minibüsü durdurarak, olası kazayı önledi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, sücücünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı. Bu sırada koşarak gelen istasyon görevlisi, minibüsün kapısını açıp, el frenini çekerek olası kazanın önüne geçti. Olay, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Maltepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Menemen-İzmir seferini yapan yolcu minibüsü, Anadolu Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. Araçtan inen sürücü, minibüsün el frenini çekmeyi unuttu. Geriye doğru hareket etmeye başlayan minibüsü gören istasyon görevlisi, koşarak aracın yanına geldi. Görevli kapıyı açıp, el frenini çekerek aracı durdurdu. İstasyon görevlisi, minibüsün hemen arkada bulunan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Anadolu Caddesi'ne çıkmasını engelleyerek, olası kazanın önüne geçti. Olay, isyasyondaki güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsteki yolcular, sürücüye tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Akaryakıt istasyonu görevlisi minibüsü durdurarak, olası kazayı önlediAkaryakıt istasyonu görevlisi minibüsü durdurarak, olası kazayı önledi

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kar temizliği yapılan araç devrildi, sürücü yara almadan kurtulduKar temizliği yapılan araç devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2) - YenidenBoşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.