HABER

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonun gösterge tabelası alev aldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonun gösterge tabelası alev aldı. Yangında çalışanlar ve çevredekiler büyük panik yaşarken, tabeladaki yangın istasyona ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Dokuzkavaklar Mahallesi Denizli- Ankara karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun gösterge tabelasında yangın çıktı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olay çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Başkanlığına bağlı ekipler, istasyona gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği yangın kısa sürede akaryakıtların bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Büyük bir facianın önlendiği yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.