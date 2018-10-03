Akaryakıt istasyonuna ateş açan 2 şüpheli, yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gürsu ilçesinde akaryakıt istasyonuna ateş açtığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.
Olay, önceki gece Gürsu İlçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet ile gelen A.Ö. ve M.Ö., yanlarında getirdikleri av tüfekleri ile akaryakıt istasyonuna, henüz belirlenemeyen nedenle ateş açıp, kaçtı. Saçmalar duvarlara isabet etti. İstasyonda çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen A.Ö. ve M.Ö.'yü evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ile 2 tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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