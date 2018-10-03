HABER

Akaryakıt istasyonuna ateş açan 2 şüpheli, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gürsu ilçesinde akaryakıt istasyonuna ateş açtığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.  Olay, önceki gece Gürsu İlçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Akaryakıt istasyonuna ateş açan 2 şüpheli, yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gürsu ilçesinde akaryakıt istasyonuna ateş açtığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.
Olay, önceki gece Gürsu İlçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet ile gelen A.Ö. ve M.Ö., yanlarında getirdikleri av tüfekleri ile akaryakıt istasyonuna, henüz belirlenemeyen nedenle ateş açıp, kaçtı. Saçmalar duvarlara isabet etti. İstasyonda çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen A.Ö. ve M.Ö.'yü evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ile 2 tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Akaryakıt istasyonuna ateş açan 2 şüpheli, yakalandı

PARTNERSevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?Sevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?
'Yanlış anlaşılmış' diye şikayetçi olmadı, boğazına bıçak dayayan eşi serbest kaldı'Yanlış anlaşılmış' diye şikayetçi olmadı, boğazına bıçak dayayan eşi serbest kaldı
Edirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyorEdirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.