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Akaryakıt istasyonuna baskın girişimi şüphelilerini özel ekip yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

Van'da kar maskesi takarak silahla akaryakıt istasyonunu basmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi, oluşturulan özel polis ekibinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Van'da kar maskesi takarak silahla akaryakıt istasyonunu basmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi, oluşturulan özel polis ekibinin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, akaryakıt istasyonunda gündüz çalışan kişilerle kavga ettikleri için olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.
Olay, 6 Nisan'da merkez İpekyolu ilçesinin Şerefiye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda saat 02.20'de meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde tüfekle tabanca bulunan 3 kişi, içeride çalışanların da bulunduğu sırada market bölümünün kilitli kapısını açmak istedi. Şüpheliler kapıyı açamayınca kırmaya çalıştı. Sonuç alamayan şüpheliler, koşarak olay yerinden kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarının ardından Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, iş yeri çalışanlarının ifadelerini alıp, akaryakıt istasyonunun giriş, çıkış ve güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, A.İ., V.K. ve L.Ö. adlı şüphelileri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 kar maskesi ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde, akaryakıt istasyonunda gündüz çalışan kişilerle kavga ettikleri için olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ. ve V.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, L.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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