Akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi! ''Doldur ağabey'' diyenler şaşkına dönüyor

Edirne’de yaşayan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları iş hayatlarında, akaryakıt istasyonlarında sadece erkeklerin çalışabileceği algısını da kırdılar. Müşterilerinden destek gören Rabia ve Semanur, gün geçtikçe işine dört elle sarıldı. Kadının istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösteren pompacı genç kızlar, ‘istasyon işi erkek işidir’ klişesini de yıktılar. Yaptıkları işle erkeklere taş çıkaran pompacı genç kızlar, araçlara yakıt doldurup, araçların camlarını siliyor.

''ERKEK SANIP 'DOLDUR AĞABEY' DİYORLAR''

Akaryakıt istasyonunun pompacılarından Rabia Sakarya, kendisini gören kişilerin şaşırdığını ama çoğunluğu kadınlardan oluşan sürücülerinden kendisini desteklediğini söyledi. Bazı sürücülerin bu işi bırakması yönünde kendisine söylemleri olduğuna da değinen Sakarya, “Ama ben işimden oldukça memnunum kadının başaramayacağı hiçbir şey yok” dedi. Sakarya, “Bazı sürücüler beni erkek sanıp doldur ağabey diyorlar. Amca diyenler de var. Ama sonra kadın olduğumu anlayınca düzeltmeye çalışıyorlar olsun ben alıştım” açıklamasında bulundu.

''MESLEĞİN KADINI ERKEĞİ OLMAZ'' DEDİ, ÇEKİCİ OPERATÖRÜ OLDU

Ataşehir’de Yediemin Otoparkı’nda çalışan 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu da 6 yıl önce büyük araçlara duyduğu ilgi ve ailesinin desteği ile “Mesleğin kadını, erkeği olmaz” diyerek çekici operatörü olarak çalışmaya başladı. Dervişoğlu, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla işi gereği İstanbul’un caddelerinde ve sokaklarında hasarlı araçları çekiyor. Dervişoğlu’nu görenler önce şoke oluyor, sonra tebrik ediyor. Mesleğini severek yapan Hatice Dervişoğlu, kadınlara örnek oluyor.

Konu hakkında konuşan Hatice Dervişoğlu, “Çok mutluyum. Yaptığım meslekle de gurur duyuyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sözümün her zaman arkasındayım. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güç olarak da artık her şey cihazlarla zaten yapılıyor. Ben inanıyorum kadın her şeyi başarabilir. Hiçbir mesleğin kadını veya erkeği yoktur” dedi.

''BEN DE YAPABİLİRİM DEDİM''

Dervişoğlu devamında, “Mesleğe Yediemin Otopark’ında büyük araçlara karşı olan ilgimden dolayı başladım. Baktım, erkekler yapıyor, “Ben de yapabilirim” dedim. Ailem ve çevremden çok güzel tepkiler aldım. Ondan sonra iş yerindeki iş arkadaşlarım ve memur arkadaşlarım beni çok destekliyor. Birçok operatör arkadaşımız var. Aralarında tek kadın operatör benim. Onlar da benimle çok gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını söylüyor. Gittiğim olaylarda çok güzel tepkiler alıyorum, gergin ortam bir anda duruluyor. Yol üzerinde acil gitmem gerektiği durumlar oluyor. Sinyal veriyorum, sirenlerimi yakıyorum. Herkes trafikte de öncelik tanıyor. Buradan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha güzel günlerimiz için bence herkes bir şey yapmalı. Ben çekici kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

''İLK DEFA ÇEKİCİ KADIN GÖRDÜM''

Vatandaşlardan Rafık Cengiz, “İlk defa çekici kadın gördüm. Kendisiyle gurur duydum. Mesleğin cinsiyeti olmadığını bize kanıtladı. Kendisini tebrik ediyoruz, Gurur duyuyoruz” diye konuştu.

EVİNDE EŞ, MAHALLESİNDE HEM ABLA HEM ANA

Ordu Ünye’nin tek kadın muhtarı olan ve Orta Yılmazlar Mahallesi’nin 18 yıldır muhtarlığını sürdüren Seyhan İhtiyaroğlu, 2004 yılında çıktığı ilk muhtar adaylığını kazanmasının ardından yıllardır mahallesinin hem annesi hem ablası oldu. Özellikle eşinin desteğiyle ilk muhtarlık adaylığından günümüze kadar 18 yıldır mahallelinin eksik ve sorunlarıyla mücadele eden kadın muhtar Seyhan İhtiyaroğlu, "Bir kadın ayakta durmalı ve başarmalıdır” diyerek kadınların toplumda mutlaka başarabileceklerinin mesajını verdi.

''EVİMİN HANIMI MAHALLEMİN ANNESİ OLDUM''

Muhtarlık yaptığı yıllar boyunca evi ve mahallesi için çok müdahaleler ederek bu yıllara geldiğini söyleyen Orta Yılmazlar Mahallesi Muhtarı Seyhan İhtiyaroğlu, “Ben 48 yıllık evliyim. 2004 yılında ilk muhtarlık adaylığımı açıkladım. O yıl da mahallemin takdiriyle muhtar oldum. Şu an 18 yıllık muhtarım. Eşimin desteğiyle muhtar olmaya kadar verdim. Tabii, o yıllardan bu yıllara kadar çok mücadele verdim. Hem evimin hanımı hem mahallelinin annesi hem de muhtarlığımın anası oldum. Muhtarlığım boyunca erkek olsun kadın olsun mahallemde herkes bana çok büyük destek verdi. Başarılarla bu yıllara geldim. İlk muhtar olacağım zamanda televizyonda haberleri izliyordum. Ben de muhtar olabilir miyim diyerek eşime sordum. Eşim de 'neden olmasın' diyerek bana destek çıktı. Ben de mahallemde kapı kapı gezerek herkese aday olacağımı söyledim. 2004 yılında ilk muhtar olduktan sonra erkek ve kadın vatandaşlarımız yanıma gelerek tebrik etti. Bir kadın her şeyden önce ayakta durmak zorundadır” dedi.

''KADINLARIN İSTEDİĞİ TAKDİRDE YAPAMAYACAĞI İŞ YOKTUR''

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde oto boya ustalığı yapan kadın, “Kadınların istediği takdirde yapamayacağı iş yoktur" dedi. 8 yıl önce eşi Selçuk Kuşçu’nun da desteğiyle Uzunköprü Sanayi sitesindeki oto boya atölyesinde eşiyle birlikte çalışmaya başlayan Eylem Kuşçu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü çalışarak kutladı. Kuşçu, kadınların istediğinde her işi yapabileceğini vurgulayarak, “Kadınların istediği takdirde yapamayacağı iş yoktur. Yeter ki istesinler. Birileri ne der, ya da ben bunu yapabilir miyim diye düşünmesinler” dedi.

HER ŞEY BELGESEL İZLERKEN OLDU

Kadınların istihdama katılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Kuşçu, izlediği bir belgeselden çok etkilendiğini ifade ederek, “Televizyonda belgesel izlerken eşiyle birlikte lastik tamiri yapan bir teyze gördüm. Acaba ben de böyle bir şey yapabilir miyim diyerek eşimle konuştum, işlerine yardımcı olmak istediğimi söyledim. Eşimde bana olumlu cevap verdi. İlk başta yapabilir miyim diye tereddüt ettim ama eşim bana yapabilirsin, ben sana öğreteceğim dedi. Eşimin yapabilirsin kelimesi bana ilham kaynağı oldu. Denedim, pes etmedim. Bantlama işleri, zımparalama işleri derken sonunda başardım” dedi.

Eşinin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Selçuk Kuşçu, “Eleman yetişmediğinden dolayı eşimi bu işe teşvik ettim. Çıraklık, kalfalık derken en sonunda Eylem Usta olmuş oldu. İşi en ince ayrıntısına kadar öğrenip dört dörtlük boya ustası oldu. Arabaları boyuyor, pasta cila yapıyor. Bütün işlemleri rahatlıkla yapıyor” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Eylem Kuşçu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün adına yakışır bir biçimde emeğimizle ve alnımızın teriyle çalışmaya devam ediyoruz. Türk kadının istediğinde her şeyi yapabileceğini, aile ekonomisine ve ülkesine bir şeyler kazandırabileceğini görmek istiyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

