Akaryakıt istasyonunda aracını yıkadığı sırada yere yığıldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda feci bir olay yaşandı. Aracını yıkarken fenalaşarak yere yığılan 51 yaşındaki Serhat Akgül'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI!

Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Akgül'ün kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır