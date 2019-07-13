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Akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan pompacı ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi İstasyonu Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 05.30’da meydana geldi.

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan pompacı ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi İstasyonu Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 05.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalıştığı öğrenilen Kadir B.(24), E.G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda vücudunun çok sayıda yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kadir B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan E.G. ise olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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