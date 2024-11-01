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  4. Akaryakıt istasyonunda çalışan 18 yaşındaki gencin "Gündüze hasret kaldım" sözleri yürekleri dağlamıştı... O videodan sonra da işten çıkartılmış! Durum sosyal medyada infial yarattı

Akaryakıt istasyonunda çalışan 18 yaşındaki gencin "Gündüze hasret kaldım" sözleri yürekleri dağlamıştı... O videodan sonra da işten çıkartılmış! Durum sosyal medyada infial yarattı

01.11.2024 11:29
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.11.2024 11:29
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Akaryakıt istasyonunda çalışırken bir motosiklet sürücüsüne "Gündüze hasret kaldım" sözlerini dile getiren oturan 18 yaşındaki Efecan isimli gencin, sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından işten çıkarıldığı öğrenildi. Olay sosyal medyada infial yarattı. Efecan'la motosiklet sürücüsünün yeni videosunda Efecan'ın mutlu olacağı bir iş aradıkları dile getirilirken akaryakıt istasyonu da sürücü tarafından kınandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Adana Sevilir'deki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay yürekleri dağladı. Sosyal medyada genç adamın söylemleri gündeme oturdu. Akaryakıt istasyonunda çalışan gencin, motosiklet sürücüsünün 200 TL'lik benzin alma istemiyle benzinliğe gelmesi üzerine yanına gidip söyledikleri olay oldu.

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"YATIYORUM GECE KALKIYORUM GECE"

18 yaşındaki Efecan isimli çalışanla sohbet eden sürücü, genç adamın sürekli gece çalıştığı bu yüzden neredeyse güneş yüzü göremediği söylemleri kaskın kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç adamın "Gündüze hasret kaldım" sözleri gündem oldu.

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ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEK YERİNE...

O video sürücü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından viral oldu. Zorlu çalışma şartlarının genç adamı getirdiği hale sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Çalışanın şartlarının iyileştirilmesi gerektiği söylemlerinin ardından yaşanan olay sosyal medyada infial yarattı.

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"İŞİNE SON VERENLERİ KINIYORUM"

Akaryakıt istasyonunun, video sosyal medyada gündem olduktan kısa süre sonra Efecan'ı işten çıkardığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Efecan'ı yanına alarak yeni bir video paylaştı. O paylaşımda sürücü, "Kardeşimizin işine son verenleri kınıyorum. Sahip çıkmadığı için şartları iyileştirmediği için çözümü kardeşimizi işten çıkarmak olduğu için... Lakin iyilik bulaşıcıdır. Spontane çekilen bir video sonrası Efecan’ın bana ulaşmasıyla birlikte abi kardeş olduk, kendisi değer görmekten desteklenmekten çok mutlu onu aktarmak isterim." sözleriyle paylaştı.

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Videonun devamında ise sürücü, "Efecan’ın mutlu olacağı, şartları iyi olan bir iş ayarlıyoruz. Unutmayın Efecan 18 yaşında!" sözlerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana Akaryakıt çalışma
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